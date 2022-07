Le PSG dévoile officiellement le staff de Galtier

Le Paris Saint-Germain début une nouvelle ère à l’aube de cette saison 2022-2023. Mauricio Pochettino et Leonardo ne sont plus de l’aventure, les hommes ont changés et les idées directives aussi. A la place du directeur sportif brésilien, Luis Campos. Le Portugais de 57 ans occupe le poste de conseiller du football du Paris Saint-Germain. Il sera en charge « du recrutement, de l’organisation et de la performance de l’équipe professionnelle masculine » écrit le club sur son site officiel, avant de souligner la mission qu’est de mettre l’excellence et la rigueur au cœur du projet parisien pour Luis Campos. Ce dernier pourra compter sur son adjoint, Olivier Gagne, afin de mener à bien ces missions. Directeur adjoint du football professionnel, Olivier Gagne sera un interlocuteur « précieux » pour Christophe Galtier et son staff.

Le staff de coach Galtier

Présenté officiellement depuis le début du mois de juillet, Christophe Galtier pourra compter sur ses hommes de confiance afin de mener à bien sa mission sous les couleurs du PSG. Les premiers d’entre eux sont Thierry Oleksiak et Joao Sacramento tous deux entraîneurs adjoints. Gianluca Spinelli est lui toujours en place au poste d’entraîneur des gardiens, et sera épaulé par Jean-Luc Aubert. Sur la préparation physique, c’est Pedro Gomez qui sera à la tête de ce secteur assisté par Alberto Piernas. Enfin, Isidro Ramon sera responsable de l’analyse vidéo, épaulé par Antoine Guillotin et Vincent Brunet qui occuperont donc le rôle d’analystes vidéo.

Le secteur médical

Le Paris Saint-Germain annonce sur son site officiel que le staff médical ne changera pas sous la houlette de Luis Campos. En effet, Christophe Baudot sera toujours au poste de responsable médical. C’est en ce sens que Quentin Vincent sera le docteur et Cyril Praud le coordinateur kinésithérapeute. L’équipe de physiothérapeutes demeure composée de Frédéric Mankowski, Joffrey Martin, Gael Pasquer, Rafael Martini, Dario Fort et Diego Mantovani. Podologues, Gaëlle Scalia et Sandrine Jarzaguet seront toujours dans l’équipe médicale du PSG.

En ce qui concerne le pôle performance, Nicolas Mayer est à sa tête, épaulé au quotidien par Denis Lefebve, Ricardo Rosa, Ben Michael Simpson, Maxime Coulerot et Cristoforo Filetti.