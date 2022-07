Christophe Galtier analyse sa première sur le banc du PSG

Ce vendredi après-midi, le PSG jouait son premier match de préparation contre Quevilly-Rouen au Camp des Loges. C’était également la grande première de Christophe Galtier sur le banc des Rouge & Bleu. Les Parisiens, avec deux équipes différentes, ont proposé une belle copie et se sont imposés grâce à des buts de Sergio Ramos – sur penalty – et Djeidi Gassama (2-0). Le coach du PSG s’est dit satisfait de la performance de son équipe.

Galtier a aimé le comportement des pros avec les titis

« On est satisfait. Ce n’est pas tant le résultat, il y avait deux équipes différentes puisque l’effectif n’a pas pu être au complet pour ce match-là. On a vu qu’en première période qu’il y avait des choses très intéressantes au niveau du jeu. Après, il faut vite trouver des automatismes avec un nouveau système de jeu. […]J’ai vu un comportement collectif et cette capacité à vouloir récupérer le ballon rapidement. […]En seconde période, on est repassé en 4-3-3 avec beaucoup de jeunes. J’ai aimé le comportement des pros qui ont encadré ces jeunes, salue Galtier pour PSG TV. Les jeunes se sont exprimés avec beaucoup de culot, de générosité et de l’insouciance. Félicitations à tous les pros qui ont eu une attitude irréprochable et qui ont permis aux jeunes de prendre du plaisir. »