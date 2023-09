Quelques heures avant ses débuts en Ligue des champions, le PSG a dévoilé son maillot third en collaboration avec Jordan Brand.

Quelques jours après la célébration du 5e anniversaire avec la marque Jordan Brand, le PSG a dévoilé la collection de son troisième maillot de la saison 2023-2024. Une tunique audacieuse, comme précisé par le club parisien. « Pour la première fois l’iconique imprimé Eléphant (« elephant print »), intimement lié au Jumpman à travers le monde depuis son apparition en 1988, apparaît sur un maillot de football. »

🆕👕🔘



Découvrez notre nouveau maillot 𝘁𝗵𝗶𝗿𝗱 @Jumpman23 pour la saison 23/24

Nos Parisiens porteront pour la première fois la tunique ce soir lors la réception de Dortmund au Parc des Princes. #𝗣𝗦𝗚𝘅𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 pic.twitter.com/3RRwvc7cof — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 19, 2023

Le maillot third porté ce soir lors de PSG / Dortmund

Ce nouveau maillot noir sera inauguré dès ce soir lors de la réception du Borussia Dortmund, à l’occasion de la 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des champions. « Cette gamme THIRD présente une palette de couleurs singulière et élégante, mettant à l’honneur des tons sobres gris et beiges avec des applications de noir et quelques touches orangées. Des teintes irisées viennent parachever le design de certaines pièces de la collection et notamment du maillot. » Pour cette nouvelle collection, le PSG et Jordan replongent dans le passé avec des codes visuels des années 80-90. « Le Paris Saint-Germain et Jordan Brand adoptent également une approche innovante du design, axée sur le développement durable qui aidera les athlètes à atteindre des performances de haut niveau tout en minimisant l’impact sur l’environnement : le Dri-FIT ADV, tissus polyester 100 % recyclés », détaille le club parisien dans son communiqué.

Ce maillot third est disponible dès à présent sur store.psg.fr et à partir du coup d’envoi dans les boutiques PSG et NIKE dans le monde entier. Concernant toute la collection, elle sera disponible dès le 26 septembre prochain dans les boutiques officielles du Paris Saint-Germain à travers le monde, sur store.psg.fr et dans l’ensemble du réseau de distribution Nike/Jordan.