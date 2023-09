PSG / Dortmund : les compositions officielles

Ce mardi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG débute sa campagne européenne par la réception du Borussia Dortmund. Et les deux entraîneurs ont dévoilé les compositions d’équipes.

C’est le jour J. Le PSG débute sa phase de groupes de Ligue des champions ce mardi soir sur la pelouse du Parc des Princes. Dans un groupe relevé avec les présences de l’AC Milan, Newcastle United et le Borussia Dortmund, les Rouge & Bleu affronteront dans cette première journée le club allemand. Et pour cette rencontre, Luis Enrique n’a pas livré de surprise dans son onze de départ.

À voir aussi : Les attentes pèsent sur les épaules du PSG avant la Ligue des champions

Ugarte titulaire, Kolo Muani en attaque

Dans les buts, Gigio Donnarumma est présent. Laissé au repos face à l’OGC Nice, Marquinhos retrouve sa place de titulaire dans l’axe de la défense ainsi que son brassard de capitaine. Le Brésilien sera accompagné par Milan Skriniar. Comme lors des matches précédents, Lucas Hernandez et Achraf Hakimi occuperont les couloirs de la défense. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte sera bien titulaire, malgré un doute sur son état physique ces dernières heures. Il sera accompagné par Warren Zaïre-Emery et Vitinha dans l’entrejeu. Enfin, en attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé accompagneront leur compatriote, Randal Kolo Muani. L’international français a été préféré à Gonçalo Ramos à la pointe de l’attaque. En face, Edin Terzic a laissé Sébastien Haller et Marco Reus sur le banc.

Feuille de match PSG / Borussia Dortmund

1ère journée de Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus et RMC Sport 1 – Arbitre principal : Jesus Gil Manzano – Arbitres assistants : Diego Barbero et Ángel Nevado – Quatrième arbitre : José Luis Munuera – Arbitre vidéo : Juan Martínez Munuera