Le PSG devrait penser à piocher chez les Bleus selon Stéphane Bitton

Hier soir l’équipe de France s’est imposée 3-0 à Nice contre un Pays de Galles en infériorité numérique durant une heure. Deux joueurs du PSG ont été titulaires et brillants : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. D’autres ont donné des idées à Stéphane Bitton. Le journaliste l’a exprimé dans sa chronique quotidienne.

“Je me suis laissé aller pendant le match de l’équipe de France, je me suis dit : “ah si certains faisaient partie de l’effectif du PSG !” Il y en a, ils y étaient : Adrien Rabiot, Kingsley Coman évidemment… Il y a des joueurs qui ne feraient pas de mal au Paris Saint-Germain : Paul Pogba ou Ngolo Kanté quand il sera de retour. Cela devrait donner des idées aux dirigeants du PSG“, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce matin. “On va parler de ceux qui y sont au PSG. Parmi les meilleurs hier évidemment le Kid de Bondy sur sa lignée de fin de saison avec Paris, un but et une passe décisive. Il est en pleine bourre, il pourrait être l’homme de l’Euro. Et puis, j’ai bien aimé Kimpembe. Quand il est comme ça, concentré, bien dans son match, il est parfait. J’ai compris que Didier Deschamps savait le mettre en mode équipe de France. Il devrait s’en inspirer parfois quand il est sous le maillot du PSG.”