Pour les droits TV de la Ligue 1, il faudra encore attendre

Depuis la défaillance de Mediapro, la Ligue de football professionnel (LFP) tente de sauver les meubles en pleine crise économique. Canal Plus – qui diffusait deux matches par journée de Ligue 1 via la sous-licence du lot 3 détenu par beIN Sports – a diffusé l’intégralité de la fin du Championnat. Quelle suite maintenant pour la période allant jusqu’à 2024 alors que l’Autorité de la concurrence doit trancher dans quelques jours un conflit qui oppose la LFP à Canal Plus ? Et bien, il va falloir attendre rapporte Etienne Moatti via lequipe.fr. “L’issue la plus probable est de céder à Canal+ les deux affiches de L1 qu’elle souhaite, celles du samedi après-midi et du dimanche soir, pour un montant qui pourrait tourner autour de 370M€ annuels. Puis récupérer entre 150 et 200M€ supplémentaires avec le lancement d’une chaîne éditée par beIN Sports, avec le concours de Canal+, incluant le reste des matches. Voire de s’entendre, sur ces mêmes rencontres, avec DAZN”, écrit le journaliste. Mais pour l’instant pas d’accord. L’assemblée générale de la LFP, ce jeudi, ne pourra donc pas trancher. Toutefois, Maxime Saada, le président de Canal Plus, “devrait venir à l’AG pour exposer sa position aux présidents de club et tenter de les rassurer”, lit-on.