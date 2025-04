Le PSG doit trancher pour l’avenir de plusieurs de ses Titis

Avant la fin du mois d’avril, le PSG devra mettre les choses au clair sur l’avenir de plusieurs de ses Titis dont les contrats arrivent à échéance prochainement.

Avec son nouveau projet mené par Luis Enrique, le PSG mise sur la jeunesse. Si des jeunes recrues comme Willian Pacho (23 ans), João Neves (20 ans) et Désiré Doué (19 ans) se sont rapidement intégrés dans l’effectif parisien, le centre de formation aura aussi son importance dans les saisons à venir. L’objectif sera de connaître la même évolution que Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Et avant la fin du mois d’avril, le PSG devra trancher sur l’avenir de plusieurs de ses Titis. À cette occasion, L’Equipe a fait le point sur la situation de plusieurs jeunes.

Le PSG garde espoir pour Sangaré, Kamara a tapé dans l’oeil de Luis Enrique

Parmi les éléments qui ont une carte à jouer dans les années à venir, le défenseur central, Noham Kamara (18 ans), a récemment paraphé un contrat stagiaire avec les Rouge & Bleu jusqu’en 2027. Preuve de ses récentes bonnes performances avec les U19, le défenseur central était présent ces dernières semaines à l’entraînement des professionnels. Il a été repéré par Luis Enrique lui-même lors d’une rencontre face au RC Lens dans le Championnat National U19. « Il jouera avec le groupe Espoirs la saison prochaine. » Autre élément prometteur, Rayan Abo El Nay. Le milieu de 17 ans a paraphé un contrat stagiaire jusqu’en 2027 et va également évoluer avec le groupe Espoirs lors de l’exercice 2025-2026.

D’autres joueurs devraient prochainement poursuivre leur aventure avec leur club formateur à l’image de Gueladan Doué. Blessé actuellement avec le groupe Espoirs, le milieu de terrain de la génération 2005 a su convaincre le PSG de lui proposer son premier contrat professionnel qu’il va accepter. Arrivé de National 3 l’été dernier, l’attaquant Zanga Koné (20 ans) s’est montré convaincant et va bientôt prolonger son contrat professionnel d’une saison supplémentaire. « Même s’il n’a pas encore donné sa réponse, la tendance est positive », précise L’E. De leur côté, Vainqueur Diyinu Nzinga (milieu de terrain, 2007) et Noah Nsoki (milieu de terrain, 2007) ont un contrat stagiaire entre les mains.

En revanche, plusieurs joueurs vont quitter le PSG dans les prochains mois, à commencer par Louis Mouquet. Appelé ces derniers temps dans le groupe professionnel pour combler l’absence d’Arnau Tenas, l’international U20 portugais arrive en fin de contrat en juin. Un club anglais a pris des renseignements sans aller plus loin. Après avoir manqué sa chance au PSG l’été dernier puis proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne cet hiver, Ayman Kari ne s’entraîne plus quotidiennement avec le club ces dernières semaines. « À la recherche d’un nouveau projet, il pourrait décider de partir vers une destination ‘exotique’. La Qatar Stars League aimerait arriver à le convaincre de venir. » Après avoir disputé son premier match professionnel face à Espaly en janvier, Axel Tape est l’un des enjeux de ce printemps 2025. Mais face au manque de visibilité du projet parisien, le défenseur central de 17 ans devrait partir. « De gros clubs à l’étranger le courtisent. Paris espère toujours pouvoir le convaincre de rester. » Performant avec les U19 cette saison, Oumar Camara devrait également quitter son club formateur. Le PSG souhaiterait le conserver mais l’attaquant de 17 ans attise les convoitises de nombreux clubs étrangers, notamment en Allemagne. Révélation de la saison en Youth League, Mahamadou Sangaré suscite l’intérêt du City Group avec le club de Troyes. « Son avenir devrait s’écrire ailleurs qu’à Paris, même si la direction n’a pas encore perdu espoir de lui faire signer un contrat professionnel », conclut le quotidien sportif.