Ibrahim Mbaye plus jeune buteur en Ligue 1 cette saison

Jeune attaquant prometteur, Ibrahim Mbaye a déjà joué plusieurs matches avec le PSG. Buteur samedi dernier contre Saint-Étienne, le titi est devenu le plus jeune buteur de la saison en Ligue 1.

Performant avec les équipes de jeunes du PSG, Ibrahim Mbaye s’entraîne avec l’équipe première depuis le début de la saison. Il avait même été titularisé lors de la première journée de Ligue 1 sur la pelouse du Havre (1-4). Depuis, il a participé à sept rencontres toutes compétitions confondues. Le week-end dernier, le titi parisien a participé au festival du PSG sur la pelouse de Saint-Étienne en marquant le sixième et dernier but parisien (1-6).

Deuxième plus jeune buteur dans les cinq grands championnats cette saison

Ce but, son premier avec les professionnels, lui permet de devenir le plus jeune buteur de la saison 2024-2025 en Ligue 1. Le numéro 49 du PSG, à 17 ans et 64 jours, a détrôné Herba Guirassy, qui avait marqué à 17 ans et 362 jours avec Nantes contre Auxerre le 25 août dernier. George Ilenikhena complète le podium (18 ans et 85 jours). Deux autres joueurs du PSG figurent dans le top 10 des plus jeunes buteurs de la saison en Ligue 1, Senny Mayulu, avec son but contre Strasbourg (5e, 18 ans et 155 jours) et Warren Zaïre-Emery et sa réalisation contre Montpellier (6e, 18 ans et 168 jours). En Europe, Ibrahim Mbaye est le deuxième plus jeune joueur à trouver la faille dans un match du Top 5 européen cette saison derrière Lamine Yamal (17 ans et 42 jours avec Barcelone contre Bilbao le 24 août 2024 en Liga).