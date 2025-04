Le président de la commission de discipline répond à Véronique Rabiot

Mercredi, la commission de discipline de la LFP a sanctionné la tribune Auteuil d’un match de suspension après les banderoles insultantes envers Adrien Rabiot. Le président de cette dernière a justifié la sanction, jugée pas assez sévère par Véronique Rabiot.

Le 16 mars dernier, le PSG recevait Marseille pour le deuxième et dernier Classico de la saison. Les supporters ont offert un retour hostile à Adrien Rabiot, qui a signé chez l’ennemi l’été dernier. Dans les tribunes, plusieurs banderoles insultantes envers le joueur et sa famille ont été déployées. Des chants ont aussi été entonnés. La commission de discipline de la LFP s’était saisie du dossier et a donné son verdict mercredi soir. Le PSG a été condamné à 20 000 euros d’amendes et la Tribune Auteuil a été condamnée à une fermeture partielle. La sanction prenant effet à partir du 8 avril, elle sera appliquée lors de la réception du Havre le 19 avril prochain. Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien Rabiot, a estimé que cette sanction n’était pas assez élevée, expliquant également ne pas comprendre pourquoi cette dernière n’était pas immédiate, et donc appliquée ce samedi contre Angers, match qui doit permettre au PSG d’être champion de France. Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline, a tenu à répondre à Véronique Rabiot.

A voir aussi : Le PSG sanctionné pour les banderoles envers Rabiot

« Si on revient sur le cas de madame Rabiot, qui parle sous le coup de l’émotion, certes la banderole était nauséabonde mais ça n’est pas notre sujet premier »

« Le principe essentiel qui guide toutes les décisions de la commission, c’est celui de la proportionnalité. Si on revient sur le cas de madame Rabiot, qui parle sous le coup de l’émotion, certes, la banderole était nauséabonde, mais ça n’est pas notre sujet premier, lance Sébastien Deneux dans l’Equipe du Soir. Notre sujet à nous, c’est d’évaluer la responsabilité du Paris Saint-Germain. Et ce qu’on a constaté, c’est qu’avant le match, le club a fait énormément d’efforts pour qu’il y ait le moins d’incidents possible. »