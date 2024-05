Alors que le PSG doit encore terminer sa saison 2023-2024 avec un dernier titre à aller chercher, la direction parisienne travaille déjà sur le mercato estival.

Le PSG a vécu une soirée compliquée hier soir avec son élimination en demi-finales de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (2-0 en score cumulé). Mais la saison parisienne n’est pas encore terminée avec une Coupe de France à aller chercher face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain. Du côté des dirigeants, on se penche déjà sur le mercato estival. Et les profils de joueurs ont déjà été ciblés par le board des Rouge & Bleu.

Le PSG vise deux défenseurs

Comme le rapporte RMC Sport, le PSG est à la recherche de cinq renforts supplémentaires pour la saison 2024-2025. Des pistes sont déjà activées, précise le média sportif sans donner plus de détails. Avant la blessure longue durée de Lucas Hernandez, la direction parisienne visait quatre renforts pour cet été. Désormais, le club de la capitale souhaite attirer cinq recrues, dont deux défenseurs. « Certains départs dans l’effectif seront compensés par la direction parisienne, avec le conseiller sportif Luis Campos », rapporte RMC, qui ne cite aucun nom de joueur.

Osimhen, Gyökeres, Bernardo Silva… les pistes offensives du PSG

De son côté, Le Parisien y va également de ses informations sur la prochaine fenêtre des transferts. Après cette contre-performance en Ligue des champions, l’objectif est de revenir plus fort la saison prochaine. « Présenté comme une année de transition, l’exercice a permis à toute la sphère PSG de rêver. Surtout en interne, où beaucoup étaient convaincus par un possible quadruplé. Pour poursuivre son développement, le club mise sur plusieurs solutions. » Et afin de remplacer numériquement Kylian Mbappé, deux noms sont cités en attaque. Le première piste mène à Victor Osimhen. L’international nigérian est ciblé depuis de nombreux mois par le board parisien. Cependant, le Napoli a fixé le prix de son attaquant de 25 ans entre 100M€ et 130M€. L’autre piste mène à l’attaquant du Sporting CP, Viktor Gyökeres. Le Suèdois de 25 ans se classe parmi les meilleurs buteurs en Europe cette saison (41 réalisations et 15 passes décisives en 47 rencontres), juste derrière Harry Kane et Kylian Mbappé.

En défense aussi, des renforts sont attendus après la blessure de Lucas Hernandez et les doutes dans l’esprit de Luis Enrique concernant Milan Skriniar et Danilo Pereira. « Dans l’entourage du président Nasser Al-Khelaïfi, le recrutement d’un ailier est mis en avant. » Enfin, un autre élément semble correspondre au style de jeu de Luis Enrique : Bernardo Silva. Après des échecs en 2022 et 2023, Luis Campos va tenter une nouvelle fois d’arracher le Portugais de 29 ans, qui est sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2026. « Paris manque d’un profil créatif alors que Kang-in Lee ne possède pas encore cette dimension et que Fabian Ruiz déçoit sur la durée », conclut LP.