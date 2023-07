Le PSG est bien arrivée au Japon

Le PSG poursuit sa préparation en se rendant pour une dizaine de jours au Japon et en Corée du Sud. Les Parisiens sont arrivés en terre nipponne.

Le PSG a repris le chemin de l’entraînement le 10 juillet dernier dans le flambant neuf Campus PSG à Poissy. Les joueurs concernés par les matches des sélections nationales en juin avaient une semaine de vacances en plus et ont fait leur retour au centre d’entraînement des Rouge & Bleu lundi. Les Parisiens ont commencé les choses sérieuses avec leur premier match de préparation contre Le Havre vendredi après-midi. Au Campus PSG, ils se sont imposés contre le promu en Ligue 1 (2-0) grâce à des buts d’Hugo Ekitike et Kylian Mbappé. Hier après-midi, les joueurs convoqués pour la tournée au Japon et en Corée du Sud ont pris la direction d’Osaka.

A voir aussi : Officiel : Kylian Mbappé écarté de la tournée au Japon

Accueillis par de nombreux supporters

Les joueurs du PSG sont arrivés au Japon aux alentours de 14 heures locales (6 heures françaises). Comme l’a dévoilé le club de la capitale sur ses réseaux sociaux, les Parisiens ont été accueillis par de très nombreux supporters. Lee Kang-in, l’une des recrues de l’été, s’est prêté au jeu des photos et des autographes auprès des fans présents, ce qui a ravi ces derniers. Les Parisiens devaient ensuite prendre leur quartier avant de s’entraîner une première fois un peu plus tard dans la journée. Pendant une dizaine de jours, ils enchaîneront les entraînements, matches (3 au total) et les opérations marketing.