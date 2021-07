Le PSG et Nike dévoilent la nouvelle gamme “Away”

Le PSG et Nike dévoilent officiellement ce matin leur nouvelle gamme “Away” (extérieur) composée d’une collection Performance et d’une collection Lifestyle (une centaine de références pour enfant, femme et homme). “Audacieuses et inédites, les pièces reprennent les thèmes classiques du Club – logo, bande médiane, fleur de lys – et rendent hommage au Grand Paris symbolisé par des références à l’architecture postmoderne du début des années 70, aux numéros des département d’île de France et l’utilisation de l’argot « Paname » qui embrasse Paris et sa banlieue”, lit-on dans la présentation faite par le PSG et son équipementier. La commercialisation débute aujourd’hui et s’étendra à compter du 28 juillet.