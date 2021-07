Si Paul Pogba (28 ans), via son représentant Mino Raiola, a quasiment un accord avec le PSG – comme vous avez pu le lire ici hier – il reste la partie Manchester United à régler. Car le milieu de terrain des Bleus est sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec les Red Devils. Le club anglais n’a “pas encore” été contacté par le PSG dans la perspective d’un transfert de Paul Pogba. C’est ce que rapporte le Manchester Evening News. Mathias, grand frère de Paul, avait averti Manchester United dès février qu’il risquait de perdre Pogba – sans indemnités – à l’expiration de son contrat en 2022 s’il ne le transférait pas à l’intersaison. Trois mois auparavant, Mino Raiola avait déclaré dans Tuttosport que United, c’était “fini” pour son joueur. Ole Gunnar Solskjaer, manager de ManUtd, a précisé dimanche dernier que Paul Pogba devait revenir lundi prochain à l’entraînement. Le natif de Seine-et-Marne et sa famille sont actuellement en vacances en Floride. “Les joueurs de United les plus proches de Pogba estiment qu’il devrait être autorisé à partir car ils pensent que c’est dans le meilleur intérêt du joueur et du club”, lit-on dans le MEN.

De son côté le Daily Mail indique que Manchester United envisage de vendre le joueur de 28 ans cet été, l’intérêt du PSG les mettant “sous pression”. L’Express Sport voit maintenant quatre successeurs pour Paul Pogba : Jack Grealish, Eduardo Camavinga, Saul Niguez ou Declan Rice.