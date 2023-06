Le PSG fait marche arrière autour de l’avenir de Messi

Christophe Galtier avait annoncé cet après-midi que Lionel Messi jouerait sa dernière partie au Parc des Princes samedi contre le Clermont Foot 63. Le PSG rattrape les propos de son entraîneur auprès de l’AFP et laisse planer un certain doute autour du futur du champion du monde 2022.

« Ce sera son dernier match au Parc des Princes« . Les propos de Christophe Galtier lors de la dernière conférence de presse d’avant match de la saison de cet après-midi ont marqués et sont surement ceux qui ont le plus retenus l’attention. Décantée, la citation confirme le départ de Lionel Messi à la fin de la saison, son contrat s’achevant le 30 juin prochain. Cependant, plus tard dans la journée, le PSG a tenu à corriger la déclaration de son coach en confirmant à l’AFP que « Christophe Galtier s’est mal exprimé en disant que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison« .

Information relayée par Le Parisien, qui laisse planer le doute sur l’avenir de l’Argentin au Paris Saint Germain, même si une source interne avait déjà précisé à l’AFP que « si le club avait voulu renouveler son contrat, ça aurait été fait plus tôt« . Un pas en arrière qui ne modifierait pas le destin du champion du Monde au club parisien. Un retour au FC Barcelone est toujours à envisager, de même que des pistes l’amenant en Arabie Saoudite ou en Floride, dans le club de David Beckham, l’Inter Miami.