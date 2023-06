Samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Clermont dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Champion de France, le club de la capitale recevra le trophée de champion de France, sur la pelouse du Parc des Princes, à l’issue de la rencontre. Deux jours avant la rencontre contre les Clermontois, Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse. Avant de répondre aux questions, il a adressé un beau message à Sergio Rico. Il a ensuite été interrogé sur le match contre Clermont, le titre de champion de France, son avenir…Extraits choisis.

Son message touchant pour Sergio Rico (PSG TV)

« Le coeur est lourd, on fait en sorte d’avoir de l’énergie positive pour transmettre de la force à Sergio et du soutien à sa famille, sa maman, sa femme, ses proches. C’est un moment difficile. Les joueurs demandent toujours des nouvelles, il faut de l’espoir, être positif et envoyer de l’énergie à Sergio qui est un grand gaillard, qui se bat. Il faut croire à la vie, à la médecine. C’est une semaine incroyablement dure. On passe du champagne samedi soir après le titre à Strasbourg à ce qu’on apprend dimanche matin. Il n’y a pas de festivités, pas de joie, il y a aura à coeur pour Sergio et supporters de faire un dernier bon match et d’essayer de trouver du plaisir.«

Sergio Rico

« Des nouvelles de Sergio, ce sont celles que vous pouvez avoir à travers les communiqués de l’hôpital de Séville. Notre docteur est en relation permanente avec la famille et le corps médical autour de Sergio. On n’a pas plus d’informations que cela. Il n’y aura pas de fête, c’est une semaine très difficile. On est tous touché parce qu’on est passé au titre de champion de France samedi à un réveil plus que douloureux dimanche matin. On est tous touchés, on essaye tant bien que mal à se changer les idées à travers les séances d’entraînement qui ne ressemblent en rien à une préparation de match. On est très unis pour envoyer beaucoup d’ondes positives et d’énergie à Sergio, sa maman, son épouse, ses proches. »

L’état d’esprit des joueurs à l’entraînement

« En dehors du terrain, toutes nos pensées sont pour Sergio. Dès qu’on est sur le terrain, on essaie d’amener des situations ludiques pour que les joueurs puissent évacuer cette tristesse, cette peine de voir leur ami, partenaire se battre toutes les minutes. On essaie d’amener du plaisir dans la séance. Ça dure 1h-1h10 et les joueurs prennent ce bol d’oxygène avant de basculer sur ces questions.«

Une action pour Rico contre Clermont

« Ce ne sera pas un hommage mais il y aura un gros message de soutien pour Sergio de la part des joueurs, du club et des supporters. Il faut jouer ce match et faire en sorte que la soirée puisse être agréable pour ce dernier match.«

Besoin d’une pause ?

« Il n’y a pas de besoin de faire une pause. De la fatigue, il y en a comme à chaque fois qu’on finit une saison. Elles sont longues, difficiles, âpres. C’est une saison différente par rapport à celles que j’ai pu connaitre auparavant. j’ai encore beaucoup d’énergie et d’envie. Cette semaine, il n’y a pas eu de discussion sur la saison prochaine. Tous les esprits sont tournés vers la situation de Sergio. Il n’y pas eu de discussions, il y a un temps pour tout. Dans les jours qui vont suivre, il y aura la question de la saison prochaine et il y en aura concernant mon avenir. Personne n’imaginait qu’Igor Tudor allait partir. Il sera temps d’échanger avec ma direction sur les orientations de la prochaine saison.«

Messi

« J’ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l’histoire du football. Ce sera son dernier match au Parc des Princes j’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible. Les remarques ou les critiques, je ne les trouve pas du tout justifiées. Quand vous faites une saison avec la Coupe du monde au milieu, vous terminez avec des stats avec 21 buts et 20 passes décisives… Il a toujours été au service de l’équipe. Ça a été un grand privilège de l’accompagner tout au long de la saison.«

Son meilleur et son pire souvenir de la saison

« Le pire souvenir, c’est évidemment la double confrontation contre le Bayern Munich. Après, sur les meilleurs, il y a eu des matches ou on a été très bons et où l’équipe a joué un football extraordinaire mais vous êtes nombreux à l’avoir oublié, notamment dans la première partie de saison. Je n’ai pas un match référence. Je pense qu’à un certain moment, on a eu une période ou on a été très bon et difficile à battre. Si je dois retenir le meilleur souvenir, c’est d’être champion de France. Et d’être premier de la première à la dernière journée.«

Durant cette conférence de presse, il a aussi été questionné sur l’absence d’El Chadaille Bitshiabu à l’entraînement ce matin. Le titi du PSG passait des épreuves du bac. « Il a eu trois épreuves cette semaine, dont une de ping-pong.«

Le coach du PSG qui a aussi été surpris par une question d’un journaliste. Ce dernier lui a demandé ce qu’il se serait posé comme question s’il était journaliste. Après un très long moment de blanc, il a répondu. « Mon cher Christophe avez-vous eu des moments de plaisir et de joie durant cette saison au PSG? Le contexte est différent aujourd’hui mais j’aurais répondu: ‘oui, beaucoup de plaisir et de joie’. »

