Mercato : Accord trouvé entre le PSG et Fenerbahçe pour Marco Asensio

S’il n’entre plus dans les plans du PSG, Marco Asensio se rapproche de plus en plus d’un départ. En effet, le club de la capitale aurait ficelé un accord avec Fenerbahçe pour trouver une porte de sortie à l’international espagnol.

Après deux saisons au Paris Saint-Germain, Marco Asensio devrait quitter le club de la capitale cet été. En effet, sa place au sein du groupe de Luis Enrique s’est peu à peu rétrécit, le poussant jusqu’au prêt à Aston Villa l’hiver dernier. Ce dernier a été réussi puisque l’Espagnol a inscrit 8 buts et fait 1 passe décisive en 21 rencontres toutes compétitions confondues avec les Villans. Des performances qui permettent à l’ancien du Real Madrid de garder une certaine cote sur le marché des transferts, mais aussi au Paris Saint-Germain de s’assurer une plus-value, après avoir recruté le joueur d’aujourd’hui 29 ans libre de tout contrat au cours de l’été 2023. Pour ce mercato estival 2025, c’est en Turquie et plus précisément au Fenerbahçe de José Mourinho que Marco Asensio est envoyé. Selon les informations de Foot Mercato, un accord aurait même été trouvé ce jeudi 10 juillet entre le Paris Saint-Germain et le club turc pour que le transfert se fasse. Si le montant n’a pas été dévoilé, les derniers échos autour de celui-ci faisaient état d’une offre de 15M€ de la part du club stambouliote. Cependant, il reste encore à convaincre le joueur dans ce dossier.

En effet, toujours selon Foot Mercato, le salaire de 9M€ par an ne serait pas satisfaisant pour Marco Asensio et son entourage, et les négociations se poursuivent donc. Toutefois, à un an de la fin de son contrat, le départ de l’Espagnol du Paris Saint-Germain n’a jamais été aussi proche.