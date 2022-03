Ollé-Nicolle : « C’est une nouvelle aventure qui démarre »

Ce mardi, les Féminines du PSG disputent leur quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League – à l’Allianz Arena, face au Bayern Munich. Un match important avant la confrontation retour le 30 mars prochain au Parc des Princes. Et ce lundi, le coach des Parisiennes, Didier Ollé-Nicolle, était présent en conférence de presse pour évoquer cette rencontre face au club allemand. Extrait choisis.

Le match face au Bayern

« Nous savons qu’à partir des quarts de finale il n’y a que des grosses équipes. Dès qu’on a connu le tirage j’ai immédiatement dit que c’était un des tirages les plus compliqués. J’ai beaucoup de respect pour cette équipe de Munich, nous devrons être très forts pour se qualifier. C’est une équipe très homogène qui joue ensemble depuis trois ou quatre années. A partir de ce moment-là, c’est une équipe qui a beaucoup d’automatisme. Elles n’ont pas de point faible. La force du Bayern est que c’est un collectif homogène. C’est un adversaire redoutable »

L’état d’esprit du groupe

« Nous sommes tous bien dans nos têtes et lorsqu’on répète nos principes de jeu et que nous sommes fidèles à notre style, tout se passe bien. Nous avons beaucoup d’arguments lorsque tout le monde parle la même partition et joue avec le même état d’esprit »

Deux derniers matches compliqués (Montpellier, Soyaux), un motif d’inquiétude ?

« Chaque match est différent. Il n’y a jamais de certitudes dans un sens ou dans un autre. C’est une nouvelle aventure qui démarre. Toutes les grosses équipes, depuis deux ou trois semaines, ont eu besoin de se régénérer après la trêve internationale où il y a eu trois matches. Je me suis assez offusqué de cela dans la mesure où dans cette période de la saison, avec les grosses échéances qui arrivent, deux matches en dix jours, c’est déjà beaucoup, alors trois c’est énorme. Sur les deux derniers matches, il y a eu des particularités. En ce qui concerne Montpellier, on les a jouées deux fois de suite (en Coupe, 3-1, et en D1, 0-0), ce n’est jamais simple. Contre Soyaux, l’idée était de bien préparer nos matches de Coupes. Il y a eu beaucoup de turn-over, sept ou huit filles qui jouent régulièrement n’ont pas commencé ou sont sorties en cours de route dans l’idée de ménager les unes et les autres. On verra demain (mardi) soir si la stratégie était bonne. »