Après sa belle victoire contre Celje en huitième de finale retour de l’EHF Velux Champions League jeudi soir (31-23), le PSG Handball retrouve le chemin de la Lidl Starligue ce dimanche avec un déplacement à Dunkerque (17 heures). Les Parisiens voudront poursuivre leur sans-faute en championnat (18 sur 18). C’est le souhait d‘Elohim Prandi. “Si on doit être invaincu cette saison, on fera tout pour l’être ! On a joué les « gros matches » à l’extérieur, notamment à Nantes et Montpellier. L’objectif est de ne pas perdre une seule rencontre, lance l’arrière gauche parisien pour PSG TV. Ce ne sera pas facile face à Dunkerque, car il y a de la fatigue après notre huitième de finale de l’EHF Champions League, face à Celje. C’est bien d’affronter ce genre d’équipes juste avant un quart de finale de Ligue des Champions. Le niveau est sensiblement le même. Ça ne peut être que bénéfique pour nous !“