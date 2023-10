Le PSG Handball réalise une belle opération face à Aalborg

Le PSG Handball retrouvait la Ligue des champions à Coubertin ce mercredi avec une belle victoire à la clé face à Aalborg (33-30).

Performant depuis le début de saison, le PSG Handball faisait face à un bel adversaire ce mercredi au Stade de Coubertin. Les hommes de Raul Gonzalez accueillaient l’équipe danoise d’Aalborg, dans le cadre de la 5e journée d’EHF Champions League. Avec une seule courte défaite dans son groupe face à Kielce (30-29) fin septembre, les Rouge & Bleu avaient pour objectif de se rapprocher de la première place et de prendre leurs distances avec les poursuivants. Face aux anciens Parisiens (Henrik Mollgaard et Mikkel Hansen), les champions de France ont livré un match haletant qui a tenu toutes ses promesses.

Le PSG recolle en tête du groupe A

Dans un match serré, le PSG Handball a rapidement pris les devants et menait déjà à la pause avec un but d’avance (15-14, 30′). Face à une équipe danoise accrocheuse, les Parisiens ont manqué d’efficacité face au but et ont permis à Aalborg de mener au score dès le retour des vestiaires (16-17, 34′). Les Danois avaient toujours l’avantage dans le dernier quart d’heure (21-23, 45′), mais le club parisien a été performant dans la dernière ligne droite du match en égalisant (24-24, 49′) puis en reprenant l’avantage dans les dernières minutes (30-28, 58′), dans un stade Pierre de Coubertin survolté. Un avantage que les Parisiens conserveront jusqu’à la fin du match avec une victoire finale 33 à 30. Si Elohim Prandi (8 buts) et Kamil Syprzak (6 buts) ont été les acteurs principaux dans le secteur offensif, le gardien Andreas Palicka a aussi été l’auteur d’une grosse performance avec 10 arrêts.

Les Parisiens ont le même nombre de points que le leader Kiel (8 pts), qui compte un match en moins, mais ont surtout pris leurs distances avec leur adversaire du soir (5 pts). Le prochain match face au club allemand la semaine prochaine sera l’une des belles affiches de ce groupe A, mais avant cela le PSG Handball retrouvera le championnat ce dimanche avec la réception de Saran.

Classement EHF Champions League

THW Kiel – 8 pts (+17, 1 match en moins) PSG Handball – 8 pts (+13) Aalborg Håndbold- 5 pts (+8) Kolstad Handball – 4 pts (+9, 1 match en moins) Industria Kielce – 4 pts (-4, 1 match en moins) HC Zagreb – 3 pts (+0, 1 match en moins) OTP Bank PICK Szeged – 2 pts (-11, 1 match en moins) HC Eurofarm Pelister – 0 pt (-32, 1 match en moins)