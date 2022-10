Après sa défaite inaugurale contre Veszprém, le PSG Handball a remporté ses deux derniers matches d’EHF Champions League. Hier soir, les Parisiens recevaient Zagreb et on poursuivit leur montée en puissance avec un succès convainquant (40-31).

Le PSG Handball prend rapidement l’avantage dans cette rencontre contre les Croates (4-1, 6e). Le score varie entre plus trois et plus deux avant que les joueurs de Raul Gonzalez arrivent à reprendre une avance confortable de quatre buts (11-7, 17e). Les Parisiens maîtrisent totalement cette rencontre et vont même prendre jusqu’à huit buts d’avance (16-8, 21e), un écart qui sera celui de la mi-temps (22-14).

Une rencontre totalement maîtrisée

Au retour des vestiaires, les joueurs du PSG Handball vont poursuivre leur domination et prendre neuf buts d’avance (31-22, 42e). Auteur d’un très grand match, Ferran Solé – six buts inscrits – en a profité pour atteindre la barre symbolique des 100 buts en EHF Champions League. Les Parisiens vont gérer la fin de la rencontre pour finalement s’imposer de neuf buts (41-30). Ils s’offrent donc une troisième victoire de suite en Europe et se classent deuxièmes de son groupe à deux points de Veszprém. Outre Ferran Solé, Kamil Syprzak a été très performant contre Zagreb avec neuf buts en 10 tirs. Les gardiens n’ont pas été en reste avec neuf arrêts pour Jannick Green et trois Andreas Palicka (sur cinq tentatives). Demain soir (20 heures), le PSG Handball affronte Limoges en Liqui Moly Starligue avant la trêve internationale.