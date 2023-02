Le PSG handball s’offre Zagreb et réalise un gros coup

La trêve internationale liée à la Coupe du monde conclue, le PSG handball a repris du service. D’ailleurs, les Rouge et Bleu devaient se rendre sur le parquet de Zagreb ce mercredi soir dans le cadre de la 11e journée de l’EHF Champions League. Une partie qui a tourné à leur avantage.

Le club de la capitale réalise une campagne européenne de très bonne facture pour l’heure. Deuxième avant que la 11e journée ne se lance, le PSG avait donc l’occasion de sécuriser cette position dans le but de se qualifier directement pour les quarts de finale de la compétition continentale. Mais la tâche s’annonçait rude face à un adversaire en grande réussite.

Un PSG très efficace

Et comme on pouvait s’y attendre, c’est Zagreb qui faisait la course en tête durant presque tout le premier acte. Néanmoins, Luc Steins et ses partenaires ont toujours su rester au contact (11-10, 21′). Quelques minutes plus tard, les visiteurs allaient même prendre un l’avantage. Mieux, ces derniers regagnaient les vestiaires avec trois unités d’avance (14-17). On assistait donc au tournant de cette partie puisque, par la suite, les joueurs de Raul Gonzalez conservaient ce court avantage, notamment grâce à un Ferran Solé Sala des grands soirs (12 buts sur ses 13 tentatives). Finalement, le PSG parvenait à conserver le lead et remporte donc cette rencontre capitale sur le score de 30-33. Un résultat XXL sachant que, dans le même temps, Veszprém s’est incliné, sur son parquet, face à Gudne. Conséquence de quoi, les Rouge et Bleu prennent seuls la tête de leur Groupe A avec deux unités d’avance sur l’écurie précédemment citée.