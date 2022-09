Luc Steins : « Cette saison, on sera encore plus attendus »

Après un exercice 2021-2022, la section handball du PSG est remontée sur le pont ce dimanche face à Nîmes à l’occasion de la journée d’ouverture de Liqui Moly Starligue.. Une rencontre assez serrée en terre nîmoise durant le premier acte, mais qui a finalement tourné à l’avantage des Rouge et Bleu (28-33). De quoi parfaitement lancer la saison. C’est notamment le message véhiculé par Luc Steins, ailier du club, auprès du site officiel parisien.

Une victoire précieuse

Malgré l’opposition, le PSG a assuré l’essentiel. Le tout, aux yeux de Steins, sera de se concentrer sur la suite qui arrive très vite avec une certitude : le PSG sera l’ennemi à abattre cette saison.

« Après une longue préparation, tout le monde était concentré pour cette reprise en championnat. Ça s’est vu, avec un gros combat sur le terrain. Nîmes voulait vraiment gagner et nous a mis en difficulté. On est restés calme et en deuxième période, nous avons creusé l’écart et nous nous sommes imposés. Il faut avoir ce même caractère dans tous les matches, parce que tout le monde veut nous battre. Cette saison, on sera encore plus attendus. »