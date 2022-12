Raul Gonzalez : « Bien finir l’année en championnat »

Ce mercredi, la section handball du PSG était sur le pont à l’occasion de la 10e journée d’EHF Champions League. Une confrontation dans son antre face aux Allemands de Magdeburg qui n’a pas tourné à l’avantage des Rouge et Bleu.

Leader de son groupe A suite à huit victoires de rang, le PSG avait l’opportunité de conforter sa première place face à Magdeburg devant ses supporters. Malheureusement, malgré un premier acte assez bien maîtrisé, les hommes de Raul Gonzalez ont vu leurs adversaires du jour les supplanter en fin de partie (33-37). Un faux-pas assez regrettable pour l’ultime échéance européenne du club de la capitale en 2022. Surtout qu’en cas de victoire, Vesprém pourrait donc récupérer la première place de ce groupe A.

Deux déplacements délicats à venir

Au sortir de ce revers, Raul Gonzalez, le coach parisien, s’est exprimé au micro de PSG TV. Ce dernier ne veut nullement s’arrêter sur cette défaite et se projette déjà sur la suite et les deux déplacements qui attendent ses joueurs en terrain hostile en Liqui Moly Starligue : « On a mal commencé la seconde période. Nous avons manqué trop de tirs. Magdeburg en a profité pour prendre l’avantage qu’on avait. C’est dommage, car nous avions la possibilité de rester premiers. Maintenant, il faudra attendre la rencontre de Veszprém. Il faudra bien finir l’année en championnat. Ce sera compliqué parce qu’on va à l’extérieur. A Montpellier et à Nantes, c’est toujours difficile. »