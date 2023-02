OM / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Après une nouvelle prestation indigente, le PSG s’est fait éliminer de la Coupe de France dès les huitièmes de finale face à son rival, l’Olympique de Marseille (2-1). Et les joueurs parisiens ont été en dessous de tout.

Alors qu’une grosse semaine se profile, le PSG pouvait l’aborder de la meilleure des manières avec une victoire face à son rival marseillais en Coupe de France. Mais comme depuis de trop nombreuses semaines, le club parisien a livré une prestation indigne de son statut. Et trop peu de joueurs ont affiché un niveau suffisant pour espérer une qualification.

Donnarumma surnage, le duo Neymar-Messi déçoit

Un seul joueur a surnagé dans cette rencontre : Gianluigi Donnarumma. Le portier italien a maintenu en vie sa formation avec plusieurs arrêts décisifs. « Il va chercher une superbe frappe d’Ünder (6e), stoppe devant Malinovski en deux temps (16e), oppose une main ferme sur une frappe de Clauss (41e) et dévie en corner devant Ünder (42e). » Une bonne prestation qui lui vaut la note de 7/10 dans le quotidien L’Equipe. Concernant les plus mauvais Parisiens, deux joueurs reçoivent la note de 3/10 dans le quotidien sportif : Vitinha et Neymar Jr. Concernant le Brésilien, il a multiplié les pertes de balle et les mauvais choix. « Oui, il a tenté, s’est démené. Mais comment peut-il se permettre cette feinte de corps qui a abouti à la perte de balle et au 2e but marseillais ? Et comment un joueur de ce niveau peut-il avoir autant de déchet ? »

De son côté, Le Parisien a tenu à mettre en avant le match de Marquinhos (7/10). Et pour le quotidien francilien, le capitaine parisien était le patron de son équipe. « Impeccable dans la lecture du jeu marseillais, son engagement, ses anticipations et son envie, le Brésilien a en plus eu mis du cœur à l’ouvrage. » Au milieu de terrain, Fabian Ruiz a complètement été dépassé, notamment en première période. « Trop lent dans ses transmissions, pas assez vif dans sa mise en action, il a énormément souffert de l’incessant pressing marseillais. Moins en difficulté en deuxième période, mais pas pour autant convaincant », détaille LP, qui lui attribue la note de 2.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 7 – Hakimi 4, Marquinhos 5, Ramos 4, Mendes 5 – Danilo 5, Ruiz 4, Verratti 5, Vitinha 3 – Messi 4, Neymar 3

( ) : Donnarumma 6.5 – Hakimi 4.5, Marquinhos 7, Ramos 5, Mendes 5.5 – Danilo 3.5, Ruiz 2.5, Verratti 5, Vitinha 3.5 – Messi 3.5, Neymar 4.5 Les notes du PSG (Canal Supporters) : Donnarumma 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5, Ramos 4, Mendes 7 – Danilo 5, Ruiz 4, Verratti 5, Vitinha 3 – Messi 4, Neymar 4