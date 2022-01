Les clubs professionnels français ont été marqués et déçus par la décision gouvernementale de fixer une jauge maximale de 5000 spectateurs dans tous les stades du pays. Bonne nouvelle, les jauges dans les stades prendront fin le 2 février prochain, a annoncé le gouvernement ce soir. Une décision qui pourra permettre au PSG d’ouvrir sa billetterie de manière plus importante et donc accueillir une affluence conséquente au Parc des Princes.

Ce soir, Jean Castex a annoncé la « suppression des jauges dans les établissements qui accueillent du public assis, avec port du masque ». Par ailleurs, le pass vaccinal sera obligatoire à l’entrée du stade pour assister à une rencontre. À noter que la consommation dans les stades sera autorisée à partir du 16 février. La fin des jauges donnera l’occasion au Paris Saint-Germain d’accueillir le Real Madrid le 15 février prochain avec un stade plein.