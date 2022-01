Encore buteur contre Brest le week-end dernier, Kylian Mbappé ne s’est plus entraîné depuis cette rencontre en raison d’une douleur à l’adducteur gauche. Un nouveau point sur la situation de l’attaquant du PSG sera fait demain comme l’ont indiqué les Rouge & Bleu dans leur dernier point médical. C’était le sujet de la chronique – sur France Bleu Paris – de Stéphane Bitton.

« Hier, je me réjouissais du retour de Lionel Messi à l’entraînement collectif du PSG, la perspective du retour de Neymar début février. La fameuse MNM, qui fait tant rêver l’Europe du football, allait enfin se reconstituer à l’approche du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et puis patatras. Selon le club parisien, Kylian Mbappé a ressenti une douleur à l’adducteur gauche à la suite du match contre Brest. Il n’a manqué que trois matches depuis le début de la saison. Il est aux soins depuis deux jours, on n’est pas au stade de l’inquiétude mais plutôt d’être prudent. Le staff du PSG ne prendra évidemment aucun risque avec ce joueur, cette perle, ce génie. On ne sait pas encore s’il sera de la réception de Reims dimanche. Vous savez comme moi, Kylian Mbappé qui ressent une douleur et c’est tout Paris qui boîte.«