Le PSG “joue la carte de la patience” dans le dossier Camavinga (LP)

Le PSG veut frapper fort lors de ce mercato estival 2021. Après avoir officialisé Georginio Wijnaldum il y a quelques semaines, le PSG devrait annoncer dans les jours à venir les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi. Mais le club de la capitale souhaiterait également s’offrir une nouvelle recrue pour renforcer son milieu de terrain. Ces derniers jours, les noms de Paul Pogba (Manchester United) et Eduardo Camavinga (Stade Rennais) – deux joueurs en fin de contrat en 2022 – étaient associés au PSG. Concernant le milieu de terrain rennais, Manchester United serait l’un des principaux concurrents du club de la capitale dans ce dossier. Les Red Devils devraient même proposer une offre aux alentours de 30M€ pour tenter de s’attacher les services du milieu de 18 ans selon Le Parisien. “En l’état, il apparaît peu probable que la proposition de Manchester United soit acceptée par le Stade Rennais qui a bien conscience de compter dans ses rangs un joueur très demandé, et « bankable » sur le marché. Le feuilleton est loin d’être terminé”, précise cependant le quotidien francilien.

Concernant les Rouge et Bleu, ils souhaitent “jouer la carte de la patience sur ce dossier et n’a pour l’instant fait aucune offre à Rennes. Pas plus que Chelsea ou le Real Madrid, également en contact direct avec son représentant Jonathan Barnett”, conclut Le Parisien.