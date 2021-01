Comme prévu, le PSG lance ce jour le quatrième maillot de la saison (qu’il qualifie de visionnaire car inspiré par la voie lactée) en collaboration avec Jordan Brand, son associé (en exclusivité) depuis 2018. La tunique avec du hyper rose, du violet psychique et du noir s’intègre dans une collection lifestyle Printemps-Été 2021. “Elle symbolise l’ambition du Paris Saint-Germain d’incarner le premier club de la nouvelle génération. Elle souligne aussi la volonté d’un club qui ose, un club avant-gardiste et précurseur. À l’international, il repousse les limites et innove, crée et inspire”, lit-on dans la présentation. “Une audace plébiscitée depuis plusieurs saisons par des millions de fans à travers le globe.”

En outre les deux gammes, Performance et Lifestyle, “s’appuient sur un univers spatial, les couleurs Hyper Pink, Psychic Purple et Black donnant vie au thème. […] Se projeter dans le futur en s’appuyant sur le passé, ce sont aussi certains des maîtres-mots du PSG.” En outre, la quatrième collection de kit PSG 2020-21 comprend une gamme complète de produits d’entraînement et lifestyle pour enfants, femmes et hommes, dont une Air Jordan 1 Zoom.