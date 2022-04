Le PSG lance un maillot collector pour son 10e titre

Si le PSG ne fera pas apparaître de manière officielle d’étoile sur son maillot, le 10e titre de champion de France de son histoire sera tout de même célébré sur sa tenue de manière symbolique et éphémère. Le club de la capitale communique aujourd’hui sur un maillot collector avec lequel les joueurs Rouge & Bleu disputeront tous les matchs de cette fin de saison, à commencer par la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats avec le déplacement ce soir (21h sur Prime Video) à Strasbourg.

🚨 | Le #PSG a officiellement lancé un maillot collector pour le 10e titre de champion.



En plus de « l’étoile », qui en réalité est une création originale représentant la Tour Eiffel, les années des dix titres remportés par le PSG entourent le logo du club. Par ailleurs, un badge spécial sera présent sur la manche droite. Au-delà des maillots, d’autres produits dérivés de cette collection des dix titres de champion de France seront à retrouver à la vente (t-shirt, hoodie, casquette, écharpe, montre, mug, porte-clé, ainsi qu’une médaille collector de la Monnaie de Paris). Les maillots sont d’ores et déjà disponible en ligne (ici), et à partir de samedi matin en boutique.