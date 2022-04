Leonardo absent du déplacement pour RCSA / PSG

En ouverture de la 35e journée de Ligue 1 Uber Eats (21h sur Prime Video), le PSG se déplace à Strasbourg. Le club de la capitale va disputer son premier match de la saison en tant que champion de France en Alsace, en arborant également pour la première fois, son maillot collector à l’occasion du dixième titre de son histoire acquis la semaine dernière au Parc des Princes (1-1) face au RC Lens. Le groupe, composé de 22 joueurs, a donc décollé aujourd’hui pour Strasbourg. Si toutes les stars sont présentes, aucune absence de marque n’est à noter, si ce n’est celle de … Leonardo.

En effet, selon Le Parisien, le directeur sportif du PSG a été testé positif au Covid-19 et est donc contraint de s’isoler au moins 5 jours . Le journal précise tout de même que le Brésilien se porte bien. Pour rappel, Leonardo et sa famille ont été touché par le virus au début de la pandémie en 2020 : « On l’a tous eu dans la famille. On a perdu le goût et l’odorat, puis eu de la fièvre et des difficultés à respirer. Après 25 jours, on était encore positifs« , confiant sa femme, Anna Billo, en septembre 2020 dans les colonnes de la Gazetta dello Sport. On souhaite évidement un prompt rétablissement au directeur sportif du PSG, Leonardo.