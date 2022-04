Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG se déplace en Alsace pour affronter le Racing Club de Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale fera face à une équipe qui aura pour objectif d’accrocher une place européenne en cette fin de championnat (6e, à trois points du 3e, le Stade Rennais).

Un groupe sans surprise avec la présence de Titis

Pour cette rencontre face aux Strasbourgeois, le coach du PSG, Mauricio Pochettino, sera privé de six joueurs : Abdou Diallo (reprise), Colin Dagba (mollet), Leandro Paredes (pubalgie), Idrissa Gueye (suspendu), Julian Draxler (ménisque) et Mauro Icardi (quadriceps). Mais, il pourra compter les présences de Sergio Ramos, Marco Verratti ou encore de son trio offensif Leo Messi, Kylian Mbappé et Neymar Jr. Suspendu face au RC Lens, Edouard Michut fait son retour dans le groupe. Les Titis, Lucas Lavallée, Xavi Simons et Eric Dina Ebimbe sont également convoqués. Voici ci-dessous le groupe retenu par Mauricio Pochettino.



Le groupe du PSG

: Verratti, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Simons, Michut Attaquants (4) : Mbappé, Messi, Neymar, Di Maria Blessés : Diallo, Dagba, Paredes, Draxler, Icardi Suspendu : Gueye Entraînement : Kurzawa, Bitshiabu, Gharbi, Bitumazala, Franchi, Randriamamy

