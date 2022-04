Le PSG n’a pas prévu d’étoile sur son maillot

Ce jeudi, nous avons appris les nouveautés que pourrait connaître le maillot du Paris Saint-Germain. Comme annoncé par nos confrères de L’Equipe, le sponsor maillot devrait changer, et passer ainsi de All, à Qatar Airways. Même si rien n’est fait, les discussions sont en bonne voie selon le journal français. D’un autre côté, le club a annoncé que la plateforme de lifestyle GOAT fera apparaître le nom de sa marque sur la manche du maillot des Rouge & Bleu. En plus du sponsoring, le Paris Saint-Germain aurait pu s’appuyer sur l’aspect sportif pour garnir son maillot. Sauf catastrophe industrielle, le club de la capitale est à quelques semaines de décrocher le dixième titre de champion de France de son histoire, égalant ainsi l’AS Saint-Etienne au classement des clubs les plus titrés de l’Hexagone, à la première place.

L’étoile ne brillera pas sur Paris

Si dans les différents championnats européens il existe des règlementations et autorisations concernant l’ajout d’une ou plusieurs étoile(s) pour marquer les succès nationaux, en France ce n’est pas le cas, et chacun est libre d’ajouter une étoile s’il le souhaite. L’AS Saint-Etienne a par exemple broder sur son maillot une étoile pour célébrer ses dix titres de champion de France. Concernant les succès européens, seuls le Celtic Glasgow et l’OM brandissent un astre sur leur maillot en référence à un succès en Ligue des Champions, sur le Vieux Continent

A l’occasion de ce dixième titre symbolique, le Paris Saint-Germain aurait eu le droit de broder une étoile au dessus de son logo afin de marquer au fer ce succès national historique. Cependant, selon Le Parisien, le club de la capitale n’a pas cédé à cette idée, ajoutant que « la production du maillot 2022-2023 est d’ores et déjà lancée et l’étoile n’y a pas été ajoutée« . Par ailleurs, nos confrères indiquent tout de même que le PSG « n’exclut pas de célébrer un dixième titre qui se profile d’une autre manière, comme par une édition qui pourrait être ‘collector’ ou un badge«