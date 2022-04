PSG – OM : Un record pour Verratti en ligne de mire

Pour le compte de la 32e journée journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’OM ce dimanche (20h45 sur Prime Video). Pour ce Classico, Mauricio Pochettino devrait pouvoir compter sur la majorité de ses éléments, et particulièrement sur Marco Verratti. En effet, l’international italien (48 sélections) pourrait devenir le joueur du PSG le plus capé dans l’histoire des confrontations face au rival marseillais, en ayant affronté l’OM à 19 reprises avec le maillot parisien. Détenu par Sylvain Armand, le précédent record de 18 apparitions a été égalé par le Petit Hibou en début de saison au Vélodrome (0-0). A l’occasion de sa 24ème sortie avec le maillot Rouge & Bleu cette saison, Verratti pourrait donc détenir, seul, cet honorable record, et ainsi entrer un peu plus dans l’histoire du Paris Saint-Germain.

Un bilan plus qu’honorable

En 18 batailles, le numéro 6 parisien compte 13 victoires, 4 nuls et seulement 1 défaite. Arrivé à l’été 2012, Marco Verratti dispute sa première rencontre face à l’Olympique de Marseille le 7 octobre de cette année-là (2-2) au Vélodrome. Lors de ce match, il a été remplacé à l’heure de jeu par … Sylvain Armand (ça ne s’invente pas). Si chacune des sorties du virtuose italien face à l’OM ont été marquantes, il est décisif face aux Phocéens pour la première fois le 26 février 2017 au Vélodrome (victoire 5-1) avec une passe pour Blaise Matuidi. Ce dimanche c’est au Parc des Princes que Marco Verratti continuera d’inscrire son nom dans l’histoire du PSG, avant de certainement devenir le joueur le plus capé de l’histoire des Rouge & Bleu, la saison prochaine.