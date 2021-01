Le mercato hivernal du PSG est calme depuis début janvier. La seule rumeur liée au club de la capitale concerne un éventuel prêt du milieu de terrain de Tottenham, Dele Alli. Concernant les départs, le PSG avait placé certains joueurs sur sa liste des transferts afin d’amasser quelques liquidités en cette période de crise économique. Ainsi, les noms de Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, Julian Draxler voire Leandro Paredes ont été nommés pour un éventuel départ (ou échange) lors de ce mois de janvier. Cependant, d’après les informations du Parisien, le club de la capitale “ne devrait pas réaliser de ventes lors de ce mercato.” Concernant Idrissa Gueye (côté à 18M€ surTransfermarkt), le club de la capitale ne lui avait pas indiqué la porte de sortie, “et pour cause, aucune offre allant dans ce sens n’est arrivée sur le bureau de Leonardo le directeur sportif”, précise LP. Ainsi, les Rouge et Bleu voient s’évanouir une ultime piste pour une vente. Le nombre de joueurs au milieu de terrain est assez conséquent (Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Herrera, Rafinha, Gueye voire Draxler) et reste le secteur de jeu où le PSG “aurait pu réaliser une cession cet hiver”, précise le quotidien francilien.

Le Parisien s’est également penché sur le dossier Lionel Messi. Les différentes communications des joueurs et dirigeants du PSG autour du joueur de 33 ans (en fin de contrat avec le FC Barcelone en juin prochain) font partie “d’une stratégie concertée.” En effet ces derniers temps, Leonardo, Mauricio Pochettino et Ángel Di María se sont exprimés sur le sextuple Ballon d’Or. “Cette entreprise de séduction massive à l’échelle mondiale coche trois cases du projet parisien. D’abord, il s’agit de rappeler que le PSG est un club puissant, capable de tout, un ‘Dream Bigger’ appliqué déjà lors du rachat de la clause de Neymar en 2017.” Ensuite, cette déstabilisation médiatique pourrait jouer un rôle face au FC Barcelone, qui affrontera le PSG en 8es de finale de la Ligue des champions. Souvent victime de ce type de stratégie par le passé, le club francilien “a, cette fois-ci, pris les devants, comme une volonté de prendre l’ascendant psychologique”, pense le journal francilien. Enfin, le PSG “songe sérieusement à recruter Messi.” Même si l’objectif principal des Rouge et Bleu restent les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé (en fin de contrat en juin 2022), le départ d’une des deux stars (notamment Mbappé) pourrait être compensé avec une éventuelle arrivée de l’international argentin. Ce dossier est aussi “un enjeu d’image planétaire” pour le Qatar. “La multiplication des messages en direction de la Pulga se lit aussi comme une initiative dictée par le propriétaire du club”, conclut Le Parisien.