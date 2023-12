Le PSG ne devrait pas recruter de latéral gauche cet hiver

Depuis le début de la saison, le PSG utilise Lucas Hernandez au poste de latéral gauche. Avec le retour de Kimpembe, il n’envisage pas de recruter à ce poste.

Avec la longue blessure de Nuno Mendes, le PSG fait jouer Lucas Hernandez, qui a rejoint le club de la capitale l’été dernier, au poste de latéral gauche. L’international français enchaîne les rencontres et ne peut pas vraiment souffler. Il l’a fait quelques fois, et Luis Enrique a utilisé Achraf Hakimi ou encore Carlos Soler à ce poste. La possibilité de recruter un latéral gauche a été évoqué, Nuno Mendes ne devant revenir sur les terrains qu’au mois de mars. Mais il se pourrait qu’aucun arrière gauche ne débarque à Paris lors du mercato hivernal.

Le retour de Presnel Kimpembe attendu

Selon les informations de Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour France Bleu Paris, si Presnel Kimpembe revient bien de sa blessure, les dirigeants parisiens ne recruteront pas de latéral gauche, poursuivant avec Lucas Hernandez dans le couloir en attendant le retour à la compétition de Nuno Mendes. Avec la blessure de Fabian Ruiz, dont on ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité associée à celle de Warren Zaïre-Emery, le PSG envisage de recruter un milieu de terrain expérimenté. Et selon Bruno Salomon, il y a une réflexion à ce sujet et qu’une liste de joueurs d’expérience est prête.