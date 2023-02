Le PSG n’est pas favorable à une prolongation de Ramos pour l’instant

Arrivé au PSG à l’été 2021, Sergio Ramos n’a pas réalisé une première saison concluante sous les couleurs parisiennes. Cela est dû à un enchaînement de blessures qui l’a éloigné des terrains. Au total, l’Espagnol a joué seulement huit matchs de Ligue 1 et n’a pas pu jouer la moindre minute en Ligue des Champions. Fort de sa carrière et de sa personnalité dans un vestiaire, Ramos a été recruté au Paris Saint-Germain par Leonardo qui voyait en lui un joueur capable d’apporter son expérience au sein du club de la capitale.

Le PSG attend des garanties sportives

S’il joue régulièrement cette saison et influence positivement le vestiaire parisien cette saison, le défenseur a un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2023. Et selon les informations de RMC Sport, la tendance n’est pas à une prolongation du joueur pour le moment. Si son compère en défense, Marquinhos, a un accord de principe avec le club, Sergio Ramos veut prolonger l’aventure mais n’est pas certain de voir son souhait s’exaucer. « Les mois qui suivent seront importants pour le joueur », explique RMC Sport en ajoutant que le club attend plus de garanties sportives pour se décider. Aucune proposition de contrat n’a été faite et ses prochaines performances pourront faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre. Les prochaines grosses échéances contre l’OM, Monaco, le Bayern, le LOSC et encore une fois l’OM, seront significatives et pourraient permettre d’y voir plus clair sur la situation de l’Espagnol.