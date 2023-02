À la suite de son mercato décevant, le Paris Saint-Germain continue sa saison et a renoué avec la victoire ce mercredi contre Montpellier (1-3). Ce match remporté a néanmoins eu des conséquences sur certains joueurs parisiens. Kylian Mbappé est ressorti blessé et est très incertain pour affronter le Bayern Munich le 14 février prochain. Pour ce qui est de Sergio Ramos, il devrait tenir sa place contre les Bavarois.

Un retour contre l’OM le 8 février ?

Selon les derniers examens révélés par L’Équipe et Le Parisien, l’Espagnol est victime d’une légère blessure et pourrait être indisponible seulement quelques jours. Blessé à l’adducteur gauche et à l’arrière de la tête dès la 12e minute de jeu contre les Montpelliérains, le défenseur parisien sera logiquement laissé au repos contre Toulouse ce samedi. Il pourrait faire son retour contre l’OM en Coupe de France le mercredi 8 février. Les prochains examens donneront plus de précision sur la nature et la durée d’indisponibilité de l’ancien madrilène.