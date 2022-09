Hier soir, le PSG s’est imposé dans le choc de la 8e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (0-1). Un résultat obtenu grâce à une excellente performance et complémentarité du duo Neymar-Messi, comme l’a souligné Jérome Rothen.

En plus de s’être imposé face à l’un des adversaires les plus coriaces de Ligue 1, le PSG de Christophe Galtier a par la même occasion profité des faux pas de l’Olympique de Marseille et du RC Lens pour occuper seul la tête du championnat à l’issue de cette 8e journée de Ligue 1. Dans un Groupama Stadium rempli, les Rouge & Bleu ont pu compter sur un but précoce de Lionel Messi (5e), bien servi par Neymar Jr. Si les Parisiens ont baissé un peu de rythme en seconde période, ils ont réussi à conserver leur cage inviolée pour la 4e fois d’affilée en L1, une première depuis novembre 2020. Alors que certains observateurs se montrent critiques envers le PSG après la performance face à l’OL, l’ancien Parisien, Jérôme Rothen, a de son côté vu une belle prestation parisienne dans sa globalité.

« C’est le meilleur match de Leo Messi depuis son arrivée au PSG »

Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur les ondes de RMC Sport, l’ex-international français a apprécié le visage affiché par les hommes de Christophe Galtier ce dimanche soir. « Le PSG m’a plu pendant plus d’une heure de jeu, dans les efforts que les joueurs ont fait collectivement. Et c’est bien là-dessus que je les juge et j’essaye de deviner les progressions parce que sur le début de saison, les résultats parlent pour le PSG, ils marquent beaucoup de buts et le trio de devant se régale avec des statistiques hallucinantes, que ce soit Mbappé, Neymar ou Messi. Moi, je regardais d’un point de vue collectif et c’est vrai que j’ai été déçu surtout des dernières prestations du PSG, et je le reconnais. Face au Maccabi Haïfa, c’était insuffisant dans l’attitude et collectivement, et même Christophe Galtier dans ses choix (…) Mais là, sur ce match, les gens qui continuent d’être sévères n’ont pas ouvert les yeux et n’ont pas vu qu’il y avait des améliorations dans les attitudes, c’est malhonnête. Moi, je trouve que collectivement, ce PSG a progressé parce que déjà ils jouent dans un dispositif tactique différent. Il y a des choses à mettre en place qui ne sont pas faciles à assimiler, et encore plus dans ce que demande Christophe Galtier aujourd’hui. Les joueurs, ils ont beau être les meilleurs au monde devant et au milieu de terrain, il faut accepter tout cela. Et je trouve qu’il y a des mecs qui se forcent. »

Sur ce point, Jérôme Rothen a tenu à souligner les efforts affichés par les deux joueurs du PSG, Neymar et Lionel Messi. « Neymar, je l’ai trouvé excellent encore une fois hier. Quand il perd le ballon, les efforts qu’il fait, la façon dont le bloc se replie, ça m’a plu. Leo Messi, je l’ai vu en deuxième mi-temps faire un sprint de 30 mètres pour revenir au milieu de terrain parce qu’il y avait Mbappé et Neymar qui étaient devant. Ça, ce sont des choses que jamais on a vu de Leo Messi. Pour moi, le match de Leo Messi hier, c’est son meilleur match depuis son arrivée au PSG. Collectivement, je trouve que c’est son meilleur match dans les attitudes. Et en plus, comme par hasard, le pied était vraiment à l’endroit avec des gestes de très grandes classes. Tout cela, j’ai envie de le mettre en avant. Bien sûr qu’il y a des choses qui ne vont pas, oui le PSG concède encore trop d’occasions. »