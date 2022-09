Depuis l’entame de la saison en cours, Marco Verratti a débuté toutes les rencontres du PSG. Physiquement, le petit italien affiche un niveau très intéressant. Un joueur sur lequel est longuement revenu Edouard Cissé dans les colonnes du Parisien ce jour.

Malgré des hauts et des bas, et quelques petits soucis physiques, il faut bien l’avouer, Marco Verratti se place comme un incontournable du côté du PSG et ce, depuis dix ans maintenant. C’est simple, aujourd’hui, il est l’un des joueurs les plus capés avec le club de la capitale avec 420 apparitions. Pourtant, l’ancien de Pescara reste, même après tout ce temps, un élément qui ne fait pas l’unanimité.

Edouard Cissé, ancien parisien, est, lui, un grand fan de Marco Verratti. Et alors que le PSG fera face à l’OL ce dimanche soir en marge de l’affiche de la 8e journée de Ligue 1, il a exposé tout le bien qu’il pense de l’international transalpin pour Le Parisien.

Marco Verratti, un joueur historique

Dans un premier temps, Edouard Cissé a souligné le rôle et l’apport de Marco Verratti : « Depuis qu’il est là, il se donne toujours à 100%. Il est difficile de trouver un match de Paris où Verratti a été vraiment nul. En caricaturant un peu : soit il est blessé, soit il ne joue pas, soit il est là et il est bon. Ses limites sont liées à son physique et ses petites jambes. Mais dans son implication, sa grinta et son apport, il n’y a souvent rien à dire. (…) C’est un Historique, je le place dans la même case qu’un Marquinhos. Il est l’un des rares à avoir disputé autant de matches sous le maillot de Paris. Dans certains grands clubs, Marco Verratti porterait le brassard. (..) Il a tout connu à Paris. »

À Paris, Marco Verratti a réellement tout vécu, les drames comme les exploits. Ce qui laisse une part de réserve à Edouard Cissé : « Marco donne 100% à chaque match. Il n’a jamais triché. Il ne se gère jamais. Il se tape autant dans un match contre un relégable quand Ligue des Champions. C’est un talent merveilleux. Le fait qu’il ait été de tous les drames révèle aussi quelque chose. Répondra-t-il présent dans les moments très difficiles que le club connaîtra encore ? C’est l’énigme qui le concerne, lui et des joueurs comme Marquinhos ou Kimpembe.«

Edouard Cissé s’est également penché sur son association avec la révélation de ce début de saison, Vitinha. Un duo qui lui plaît énormément, mais qui, là aussi, nourrit des incertitudes chez lui : « Ce sont deux super joueurs. Dans une équipe dominante, ils sont très bons dans l’utilisation du ballon. Ils s’entendent donc à merveille avec Messi et Neymar. Mais je n’ai pas vu de véritable adversité. Je dis ça car j’anticipe les matches de février / mars. (..) Quand on compare cette doublette avec celle plus athlétique de Manchester City, du Bayern ou du Barça, ça me semble un peu léger pour aller chercher le graal. Le PSG doit avoir un éventail, des joueurs avec plusieurs caractéristiques physiques. Dans ce domaine, je le répète, la zone d’ombre est au milieu. »