Le PSG pense que Messi sera apte pour l’Argentine / Brésil

Lionel Messi avait raté le match entre Leipzig et le PSG mercredi soir en raison d’une gêne aux ischio-jambiers et au genou. Malgré cela, la Pulga a été convoquée pour le rassemblement de l’Argentine dans le cadre de la dernière trêve internationale de l’année 2021. Le PSG ne s’est pas opposé à cette sélection, Mauricio Pochettino se montrant même rassurant pour son numéro 30 en conférence de presse. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants parisiens estiment que Messi pourra jouer au moins le match contre le Brésil (17/11 à 00h30) lors de ce rassemblement. En ce qui concerne l’affrontement avec l’Uruguay trois jours plus tôt, le PSG émet plus de doutes. Les prochains jours devraient clarifier la situation du capitaine de l’Albiceleste.