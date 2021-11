Diallo, Gueye et Wijnaldum appelés avec leurs sélections

Après le déplacement du PSG à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1, la trêve internationale prendra place pour une dizaine de jours. Depuis hier, les sélectionneurs des différentes sélections nationales dévoilent leurs listes pour les matches de qualifications à la Coupe du Monde 2022. Trois nouveaux joueurs du PSG ont été convoqués. Idrissa Gueye et Abdou Diallo avec le Sénégal et Georginio Wijnaldum pour les Pays-Bas.

Déjà qualifié pour les matches de barrages en mars prochain, le Sénégal affrontera le Togo le 11 novembre et le Congo le 14. Leader de son groupe, les Pays-Bas devront eux s’imposer contre le Monténégro (13 novembre) pour s’offrir une finale de groupe contre la Norvège trois jours plus tard.

La liste du Sénégal

La liste des Pays-Bas

All set for November 🔥

➥ 𝐎𝐔𝐑 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 for the last two World Cup qualification matches of 2021!

13/11 | 🇲🇪 – 🇳🇱 | #MNENED

16/11 | 🇳🇱 – 🇳🇴 | #NEDNOR#WCQ2022 pic.twitter.com/ScYDND7zsF

