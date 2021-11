Blessé aux ischio-jambiers et au genou gauche, Leo Messi n’a pas pu poursuivre la rencontre contre le LOSC au Parc des Princes et n’a même pas voyagé du côté de Leipzig. Le numéro 30 parisien, qui est sélectionné avec la sélection argentine pour la prochaine trêve internationale, ne sera vraisemblablement pas à Bordeaux pour la 13e journée de la Ligue 1 qui se déroulera ce samedi (21h00). Le joueur était présent ce jeudi à Madrid dans une clinique de physiothérapie où il a ses habitudes, et le média Olé a donné des précisions sur la nature de cette visite.

Le site internet explique que la Pulga que cette consultation consistait au fait de recevoir du plasma riche en plaquettes, un traitement médical qui cherche à régénérer le tissu musculaire qui a été blessé. La substance est récupérée à partir de son propre sang, cet échantillon est centrifugé, ses composants (globules rouges, globules blancs, plaquettes, plasma) sont séparés pour obtenir une concentration plus élevée de plaquettes. Celui-ci est ensuite placé dans la zone à soigner. Cette solution permettrait d’accélérer la régénération des fibres musculaires. Reste désormais à voir si Messi pourra être au moins sur la feuille de match en Gironde.