Le PSG pourra compter sur ses supporters au Havre

Dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 14e journée. Les Parisiens pourront compter sur 1000 supporters.

Après son nul arraché dans les dernières minutes contre Newcastle mardi soir (1-1) en Ligue des champions, le PSG retrouve les terrains ce dimanche après-midi dans le cadre de la quatorzième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront renouer avec le succès sur la pelouse du promu afin de conserver sa place de leader. Pour cela, il pourra compter sur un grand nombre de ses supporters.

600 Ultras présents au Stade Océane

Comme le rapporte Bruno Salomon, journaliste spécialiste du PSG pour la radio France Bleu Paris, sur son compte X (ex-Twitter), il y aura 1000 supporters parisiens au Stade Océane, dont 600 membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Le club de la capitale va retrouver Le Havre, premier adversaire de sa pré-saison, lorsqu’il s’était imposé 2-0 grâce à des buts d’Hugo Ekitike et Kylian Mbappé, sur les pelouses du Campus PSG. Pour un match officiel, ce sera une première depuis 14 ans, et la large victoire parisienne, au Parc des Princes (3-0), le 14 avril 2009 en Ligue 1. La dernière que le PSG s’est déplacé au Havre, c’était le 12 juillet 2020, pour un match de pré-saison. Et le club de la capitale s’était largement imposé (0-9).