Afin de renforcer son secteur offensif, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Ousmane Dembélé ses derniers jours. Si l’option avancée depuis le départ est la levée de sa clause libératoire, les dernières informations avancent tout de même l’éventualité de négociations entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.

Depuis quelques jours, le dossier Ousmane Dembélé réapparait sous les cieux parisiens de manière très avancée cette fois. En effet, l’opération semble ficelée entre le club de la capitale et l’ailier français. Du côté du FC Barcelone, le PSG espère ne pas passer par la case négociation en activant la clause libératoire d’Ousmane Dembélé de 50 millions d’euros. Passé le 31 juillet, celle-ci passerait à 100 millions d’euros. Cependant, cette piste pourrait ne pas aller à son terme. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères de L’Equipe qui avancent la volonté du champion du monde 2018 de voir les deux clubs trouver « un accord plus classique, de gré à gré« . Une réflexion de la part de l’ancien du Stade Rennais qui peut trouver une explication avec le timing dans lequel l’opération doit se faire. En effet, Fabrizio Romano explique aujourd’hui « qu’il y a toujours le sentiment que cela ne pourrait pas être fait à temps pour activer la clause de 50 millions d’euros en 9h« . Cependant, le journaliste italien spécialiste du mercato avance qu’Ousmane Dembélé a demandé l’autorisation à ses dirigeants de discuter avec leurs homologues du Paris Saint-Germain, et qu’outre la piste de la levée de la clause libératoire, les deux clubs tenteront de trouver un accord afin que le transfert se fasse.

🚨 Plusieurs sources proches d’Ousmane Dembele indiquent que le joueur aimerait que les clubs trouvent un accord plus classique, de gré à gré ⏳🇫🇷



[L'Équipe]

C’est également dans ce sens que vont les informations de L’Equipe. En effet, le quotidien français affirme que « la tendance forte est toujours à ce qu’il arrive rapidement à Paris, quelle que soit la formule employée« . Le twittos souvent bien informé, @Djaameel_, l’affirme également de son côté : « Dembélé sera un joueur du PSG« .