Auteur d’une excellente année 2021 avec comme point d’orgue l’Euro avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma a logiquement été récompensé ce lundi soir. Grand favori pour le Trophée Yachine – récompensant le meilleur gardien – le portier italien a remporté cette distinction. Il est notamment entré dans le top 10 du classement du Ballon d’Or masculin. Une belle récompense pour le portier du PSG. Après la cérémonie au Théâtre du Châtelet, le portier italien a exprimé sa joie, dans des propos relayés par beIN SPORTS.

« C’est une émotion incroyable. C’est pour moi une grande fierté d’être ici. Je suis vraiment content du travail que j’ai accompli jusqu’à présent. Je remercie tous les gens qui ont travaillé avec moi, du centre de formation à Milan jusqu’au PSG aujourd’hui. Merci à tous les entraîneurs. C’est aussi grâce à eux que je suis ici ce (lundi) soir et que j’ai reçu ce prix important. Je suis vraiment fier car je sais combien j’ai travaillé. C’est une grande fierté (…) Bien sûr, l’Italie fait toujours partie de moi et cela me fera plaisir d’y retourner un jour. Mais pour le moment, je suis vraiment bien ici. Je veux absolument tout gagner avec ce club parce qu’il mérite une belle histoire. je suis vraiment bien ici. Nous sommes une grande équipe, un grand groupe et nous allons tout donner pour pouvoir tout gagner cette année. Nous devons penser match après match car rien n’est tenu pour acquis. Nous devons seulement nous entraîner dur et nous battre match après match parce que rien n’est facile. Nous allons tout donner et essayer de gagner autant de trophées que possible. »