Rüdiger sur les tablettes du PSG

Le PSG a retrouvé Sergio Ramos ce dimanche face à l’AS Saint-Etienne (1-3), et a disputé son premier match avec les Rouge & Bleu depuis son arrivée en juillet dernier. L’international espagnol a joué les 90 minutes de cette rencontre et est désormais un véritable concurrent au poste de défenseur central et à la charnière Kimpembe – Marquinhos. Reste à savoir comment est-ce que Mauricio Pochettino va aligner son équipe. Va-t-il garder une défense à quatre, et donc se passer d’une de ses solutions, ou alors s’adapter titularisant les trois défenseurs centraux, voire replacer Marquinhos au milieu de terrain, comme demandé par nos soins en conférence de presse.

Malgré la forte concurrence, le PSG souhaiterait se renforcer encore davantage dans ce secteur de jeu. En effet comme l’indique Fabrizio Romano, le club de la capitale surveillerait de près la situation d’Antonio Rüdiger du côté de Chelsea. Le journaliste, spécialisé dans le mercato, explique la situation du contrat de l’international allemand est toujours au même point, dans l’état actuel des choses. Il est heureux et aimerait rester chez les Blues mais la proposition de contrat est loin de ce qu’il attend. Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich manifestent leur intérêt depuis des mois – au cas où il serait libre de tout contrat.