Le PSG pourrait toucher un gros chèque dans la vente d’Ikoné

Après une vraie éclosion sous la tunique du LOSC, lui permettant même de côtoyer l’Équipe de France, Jonathan Ikoné connait une passe un chouïa plus délicate depuis l’entame de la saison en cours. Loin d’être un titulaire indiscutable sous la houlette de Jocelyn Gourvennec, l’ancien parisien pourrait même être vendu dès cet hiver.

En effet, la Fiorentina serait en pole dans la course à la signature du natif de Bondy. Des pourparlers seraient en cours depuis plusieurs semaines et un accord pourrait bien être trouvé entre les deux parties. Et selon Santi Aouna, spécialiste mercato, cet accord pourrait être conclu autour des 21 millions d’euros. Une somme qui serait très intéressante pour le PSG puisque les décideurs parisiens auraient négocié 45 à 50% de la future vente du gaucher. Le club de la capitale pourrait donc toucher près de 10 millions d’euros dans cette transaction.