Les chiffres clés après le nul du PSG à Lens

Dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du RC Lens. Un match, une énième fois, délicat qui a débouché sur un nul plutôt inespéré grâce à une réalisation de Georginio Wijnaldum à la toute fin. Après ce nouveau nul, le club parisien a partagé quelques chiffres d’après match via son site officiel.

Sur une offrande signée Kylian Mbappé, sa huitième de la saison, Georginio Wijnaldum a permis au PSG une défaite qui semblait inévitable. Avec ce but, c’est le 5e point glané à partir de la 90e par les Rouge et Bleu, soit le deuxième meilleur bilan derrière Saint-Etienne. Aussi, s’il avait déjà marqué un doublé en Ligue des Champions, c’est ainsi le tout premier but de l’ancien milieu de Liverpool au sein de l’élite hexagonale. De son côté, Kylian Mbappé, avec 8 assists, prend seul la tête du classement des meilleurs passeurs. De plus, le club de la capitale a entériné son 13e titre honorifique de Champion d’Automne. Huit fois, cela lui a permis d’être sacré Champion de France en fin de saison.