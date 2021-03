Ikoné : “Je respecterai toujours le PSG”

Formé au PSG, Jonathan Ikoné n’a joué que sept matches avec les Rouge & Bleu. Il a été prêté à Montpellier (2017-2018) avant de quitter définitivement le PSG pour rejoindre Lille. Le milieu offensif (22 ans) est un cadre de Christophe Galtier et il va retrouver son club formateur demain dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour le site internet du LOSC, il a évoqué ce choc. “De façon totalement différente d’un rendez-vous en championnat. Là, c’est la coupe, il y a encore moins de calcul à faire, pas de nul à tenir. Il faut jouer pour gagner. Dans l’état d’esprit, il faut être encore plus libéré et concentré sur ces 95 minutes pour gagner. (Il répète) Gagner par n’importe quel moyen ! La Coupe de France, on y pense. C’est une compétition importante pour nous, indépendante du championnat où on veut finir le plus haut possible. Dans nos têtes, c’est clair : on ne négligera pas la coupe.“

Jonathan Ikoné qui a également évoqué ses liens avec certains joueurs actuels du PSG. “C’est le club qui m’a formé, qui m’a lancé chez les pros et qui m’a mis en valeur et qui m’a appris ce métier. Pour ça, je le respecterai toujours. Mais le terrain, c’est le terrain et mon équipe, c’est le LOSC. Je vais tout faire pour qu’on se qualifie et seulement à la fin de match, je prendrai le temps d’aller discuter avec mes anciens coéquipiers du PSG. Kylian est un ami, on se connaît depuis notre jeunesse et on a joué ensemble. On échange souvent tous les deux, mais on ne parle pas trop de foot. On s’apprécie humainement, c’est un ami d’enfance, pas un collègue. Donc quand on discute, on parle d’autre chose. De basket, par exemple. C’est une passion commune. Sinon, j’ai aussi joué avec Presnel ou Colin en sélection.“