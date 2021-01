Avec l’arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, de nombreuses rumeurs autour de ses anciens joueurs de Tottenham reviennent avec insistance pour le mercato parisien. Si la piste menant à Christian Eriksen (Inter) semble s’éloigner, la rumeur envoyant Dele Alli (Tottenham, sous contrat jusqu’en 2024) au PSG persiste toujours. Ce dimanche, RMC Sport confirme que le club de la capitale souhaite toujours s’attacher les services de l’international anglais. En effet, “si les tractations sont jugées toujours aussi compliquées, une issue positive est pour la première fois envisagée par les différentes parties”, précise le média sportif. Ainsi, le club parisien continue de négocier avec Tottenham pour recruter l’Anglais de 24 ans.

Une situation qui pourrait se débloquer avec un départ de Leandro Paredes vers l’Inter et un retour de Christian Eriksen dans son ancien club, dans une opération triangulaire entre le PSG, l’Inter et Tottenham, imaginée par la Gazzetta dello Sport. Cependant, RMC Sport rappelle que “les dirigeants des trois clubs doivent encore se mettre d’accord sur une formule qui pourra satisfaire tout le monde.” En effet, face aux pertes financières causées par la crise sanitaire et les non-versements des droits TV, le PSG “espère pouvoir trouver des accords sans avoir à sortir d’argent” afin de s’attacher les services de Dele Alli (24 ans). Mais, “il faudra aussi que Leandro Paredes accepte de quitter la capitale française”, conclut RMC sur son site internet. Pour rappel, selon plusieurs médias italiens, Leandro Paredes (26 ans, sous contrat jusqu’en 2023) reste la priorité de l’Inter d’Antonio Conte.

Statistiques 2020-2021 de Dele Alli (Tottenham)